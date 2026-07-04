Jurij Ušakov: Putin i Tramp razgovarali telefonom oko sat i po vremena

Insajder pre 24 sata  |  Tanjug
Jurij Ušakov: Putin i Tramp razgovarali telefonom oko sat i po vremena

Predsednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimir Putin i Donald Tramp, održali su telefonski razgovor koji je trajao sat i 25 minuta, saopštio je večeras pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov, uz napomenu da je razgovor bio „poslovan i veoma konstruktivan“.

Foto: Gavriil Grigorov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP „Današnji telefonski razgovor šefova država počeo je tako što je predsednik Vladimir Putin lično čestitao Donaldu Trampu i celom američkom narodu ovaj značajan praznik, podsećajući na doprinos Rusije razvoju američke državnosti“, rekao je Ušakov, prenose RIA Novosti. Prema njegovim rečima, lideri su razmatrali aktuelna međunarodna pitanja, uključujući i situaciju u vezi sa Ukrajinom, i izrazili sklonost ka
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