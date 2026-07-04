MUP tvrdi da je uhapšen pripadnik „vračarskog klana“: Osumnjičen za pretnje pištoljem i nasilničko ponašanje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom i Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su N. M. (31) iz Beograda, za kojeg MUP tvrdi da je pripadnik „vračarskog klana“.

Hapšenje, policija / Foto: Insajder On se sumnjiči za krivična dela ugrožavanje sigurnosti i nasilničko ponašanje. Kako je saopštio MUP, sumnja se da je N. M. 3. jula, oko 19.10 časova, u Bulevaru vojvode Bojovića u Beogradu motociklom preprečio put jednom građaninu, prišao njegovom vozilu, uperio pištolj u njegovom pravcu, a potom pištoljem udarao u vetrobransko staklo. N. M. se tom prilikom posekao, nakon čega je, kako se sumnja, na haubi vozila svojom krvlju