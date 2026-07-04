Održan protest ispred Policijske stanice Rakovica: Okupljeni tražili smenu načelnika policije (FOTO)

Građani Rakovice, kojima su se pridružili i građani drugih beogradskih opština, izrazili su večeras na protestu ispred Policijske stanice Rakovica podršku aktivisti Vojislavu Zdravskovskom za kog tvrde da je pretučen krajem aprila u Resniku i zatražili smenu načelnika rakovičke policije Milana Pekovića.

Po zvaničnom završetku protesta, koji je protekao mirno, građani su počeli potpisivanje peticije za smenu Pekovića. Zbor građana Rakovica traži smenu Pekovića zato što je, kako je navedeno, nepostupanjem i neizvršavanjem naloga javnog tužioca u slučaju napada na dvojicu i kidnapovanja i prebijanja njihovog trećeg sugrađanina u Resniku, izvršio krivično delo i istovremeno potencijalno ugrozio živote i fizičku sigurnost svih građana Rakovice, Beograda i Srbije