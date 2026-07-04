Peskov: Ako Zelenski želi da dođe u Rusiju, Kremlj to pozdravlja

Insajder pre 6 sati  |  Tanjug
Peskov: Ako Zelenski želi da dođe u Rusiju, Kremlj to pozdravlja

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da bi Moskva pozdravila spremnost ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da doputuje u Rusiju, podsetivši da je ruski predsednik Vladimir Putin ranije govorio o mogućnosti da ga primi u Moskvi.

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool Peskov je reagovao na predlog Zelenskog da se sastane sa Putinom u Konstantinovki, nakon što je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da su ruske snage preuzele kontrolu nad tim gradom. „Ako gospodin Zelenski na taj način izražava spremnost da dođe u Rusku Federaciju, mi to pozdravljamo. Ali želimo da podsetimo da je predsednik Putin govorio o spremnosti da ga primi u Moskvi. Glavni grad Ruske Federacije je Moskva, a ne
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