Šabić: Sačekaćemo izjašnjenje Skupštine, pa ćemo izneti zvaničan stav o članstvu u REM

Izabrani članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), koji su u decembru podneli ostavke na te funkcije, sačekaće, pre bilo kakvih daljih odluka, da se Skupština Srbije zvanično izjasni o autentičnom tumačenju Zakona o elektronskim medijima, koje je vezano za njihove ostavke, izjavio je danas FoNetu jedan od njih, Rodoljub Šabić.

Rodoljub Šabić, foto: Srđan Ilić Prema Šabićevim rečima, kada se Skupština konačno i zvanično izjasni, oni će izneti zvaničan stav o svom članstvu u Savetu REM. "Odgovorićemo, u svakom slučaju, ali tek kada zvanično vidimo šta su uradili i kako. Računam s tim da će, kakav god odgovor bude, biti jedinstven", rekao je Šabić. Parlamentarni Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je juče da je opravdan predlog autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim