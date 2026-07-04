U Bratuncu obeležena 34. godišnjica stradanja Srba srednjeg Podrinja i Birča

Insajder pre 5 sati  |  Tanjug
U Bratuncu obeležena 34. godišnjica stradanja Srba srednjeg Podrinja i Birča

Na bratunačkom groblju danas je služen parastos za 3.267 srpskih civila i vojnika iz srednjeg Podrinja koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u proteklom ratu, a kod Spomen-krsta položeni su venci i cveće.

Pomen stradalim Srbima i polaganje venaca na bratunačkom groblju, FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ Aleksandar Antonić U ime Republike Srpske venac su položili predsednik Republike Srpske Siniša Karan, predsednik Narodne skupštine Nenad Stevanić, premijer Savo Minić i predsednik SNSD Milorad Dodik. Cveće je na Spomen-krst položio i savetnik za duhovna pitanja američkog predsednika Donalda Trampa pastor Mark Berns, kao i ambador Rusije u BiH Igor Kalabuhov, objavila je
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