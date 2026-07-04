U Erfurtu hiljade demonstranata protiv Alternative za Nemačku (AfD) (FOTO)

Hiljade protivnika nemačke krajnje desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AFD) protestuju danas u Erfurtu, gde se održava dvodnevna godišnja konferencija stranke uoči regionalnih izbora, javlja agencija Rojters.

Policijski službenici sukobili su se sa demonstrantima tokom skupa protiv konvencije stranke Alternativa za Nemačku (AfD) u Erfurtu ,foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi Demonstranti iz sindikata, grupa civilnog društva i levičarskih stranaka okupili su se uz prisustvo velikog broja policajaca iz cele Nemačke. Demonstracije se održavaju u gradu Erfurtu i njegovoj okolini, a policija procenjuje da na njima učestvuje oko 15.000 ljudi. "Želimo da jasno stavimo do