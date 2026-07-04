U Novom Sadu uhapšen muškarac za kojim je bilo raspisano više potraga i poternica, kod njega pronađeni pištolj i pancir

Insajder pre 2 sata  |  MUP
U Novom Sadu uhapšen muškarac za kojim je bilo raspisano više potraga i poternica, kod njega pronađeni pištolj i pancir

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su N. A. (45) iz Beograda, za kojim je po nalozima nadležnih sudova i policijskih uprava na teritoriji Srbije bilo raspisano više potraga i poternica, saopštio je MUP.

Hapšenje u Novom Sadu, foto: MUP Kako se navodi, pripadnici Grupe za borbu protiv droga osumnjičenog su uhapsili u sinhronizovanoj akciji, a prilikom hapšenja kod njega je pronađen pištolj sa metkom u cevi. Pretresom su, prema navodima MUP-a, pronađeni i pancir, 17 komada pištoljske municije kalibra 7,65 milimetara, jedan puščani metak kalibra 7,62 milimetra, digitalna vagica sa tragovima bele praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, kao i
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Ekskluzivno! Ovako je uhapšen Alibeg Kupovao u radnji u Novom Sadu, policajci uleteli i bacili ga na pod - imao pištolj s…

Ekskluzivno! Ovako je uhapšen Alibeg Kupovao u radnji u Novom Sadu, policajci uleteli i bacili ga na pod - imao pištolj s metkom u cevi (video)

Kurir pre 1 sat
U Novom Sadu uhapšen Beograđanin za kojim je bilo raspisano više poternica

U Novom Sadu uhapšen Beograđanin za kojim je bilo raspisano više poternica

NIN pre 1 sat
Uhapšen Beograđanin u Novom Sadu: Za njim bilo raspisano više poternica

Uhapšen Beograđanin u Novom Sadu: Za njim bilo raspisano više poternica

N1 Info pre 3 sata
U Novom Sadu uhapšen N. A. sa oružjem, municijom i vozačkom dozvolom

U Novom Sadu uhapšen N. A. sa oružjem, municijom i vozačkom dozvolom

Serbian News Media pre 2 sata
Beograđanin za kojim je bilo raspisano više poternica uhapšen u Novom Sadu

Beograđanin za kojim je bilo raspisano više poternica uhapšen u Novom Sadu

RTV pre 2 sata
Uhapšen muškarac u Novom Sadu: Za njim bilo raspisano više poternica, imao pištolj sa metkom u cevi

Uhapšen muškarac u Novom Sadu: Za njim bilo raspisano više poternica, imao pištolj sa metkom u cevi

Euronews pre 2 sata
(Foto) Alibeg ima više života od mačke! Ko je uhapšeni bivši vođa "Zabranjenih": Krcat dosije, preživeo 10 atentata, uhvaćen…

(Foto) Alibeg ima više života od mačke! Ko je uhapšeni bivši vođa "Zabranjenih": Krcat dosije, preživeo 10 atentata, uhvaćen sa lažnim papirima

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Hronika, najnovije vesti »

(Foto) Prve slike stravičnog ubistva u Prokuplju! Sin nasmrt izbo majku, odmah je uhapšen: "Zadao joj je više udaraca u vrat"…

(Foto) Prve slike stravičnog ubistva u Prokuplju! Sin nasmrt izbo majku, odmah je uhapšen: "Zadao joj je više udaraca u vrat"

Blic pre 0 minuta
Dvojica sedamnaestogodišnjaka poginula u Babinom Mostu

Dvojica sedamnaestogodišnjaka poginula u Babinom Mostu

N1 Info pre 5 minuta
Muškarac osumnjičen da je nožem ubio majku u selu kod Prokuplja

Muškarac osumnjičen da je nožem ubio majku u selu kod Prokuplja

Južne vesti pre 10 minuta
Strašna nesreća u Blacu! Tinejdžer (18) stradao na motoru

Strašna nesreća u Blacu! Tinejdžer (18) stradao na motoru

Blic pre 10 minuta
Sud stavio tačku na slučaj: Četiri godine zatvora i obavezno lečenje narkomana

Sud stavio tačku na slučaj: Četiri godine zatvora i obavezno lečenje narkomana

Zrenjaninski pre 55 minuta