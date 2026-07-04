U Novom Sadu uhapšen muškarac za kojim je bilo raspisano više potraga i poternica, kod njega pronađeni pištolj i pancir

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su N. A. (45) iz Beograda, za kojim je po nalozima nadležnih sudova i policijskih uprava na teritoriji Srbije bilo raspisano više potraga i poternica, saopštio je MUP.

Hapšenje u Novom Sadu, foto: MUP Kako se navodi, pripadnici Grupe za borbu protiv droga osumnjičenog su uhapsili u sinhronizovanoj akciji, a prilikom hapšenja kod njega je pronađen pištolj sa metkom u cevi. Pretresom su, prema navodima MUP-a, pronađeni i pancir, 17 komada pištoljske municije kalibra 7,65 milimetara, jedan puščani metak kalibra 7,62 milimetra, digitalna vagica sa tragovima bele praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, kao i