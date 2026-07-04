Aleksić, Parandilović i Ćuta u Nišu pozvali opoziciju na ujedinjenje

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je da je opština Medijana u Nišu dokaz da se režim može pobediti i pod nepoštenim uslovima i ponovo pozvao sve opozicione aktere na ujedinjenje. „Ne treba da gajimo iluziju da ćemo uspeti da stvorimo fer i poštene izborne uslove u Srbiji, ali ovaj režim moramo pobediti i pod njihovim uslovima. Verujem da za to postoji velika spremnost i da je većina građana Srbije danas protiv ovog režima, što