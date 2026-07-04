Bubista ponosan na svoje igrače: Dostojno predstavljamo našu zemlju
Kurir pre 2 sata
Selektor fudbalske reprezentacije Zelenortskih Ostrva Bubista rekao je da njegova ekipa dostojno predstavlja svoju zemlju, nakon što je takmičenje na Svetskom prvenstvu završila porazom od branioca trofeja Argentine posle produžetaka u šesnaestini finala. "Dostojno predstavljamo našu zemlju.
Dva puta smo izjednačili protiv svetskih prvaka, odveli ;smo utakmicu u produžetke... Iznad svega, ponosan sam na naše igrače, koji su na ovom Svetskom prvenstvu igrali dostojanstveno i časno. Pokazali smo svoj identitet", rekao je Bubista za sajt Međunarodne fudbalske federacije. Fudbalska reprezentacija Zelenortskih Ostrva nije uspela da se plasira u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Majamiju posle produžetaka izgubila od Argentine 2:3, nakon što je