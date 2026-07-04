FIFA je na potezu: Selektor Egipta posle pobede nad Australijom izneo palestinsku zastavu

"Srce i duša su mi uz njih", rekao je Hasan u intervjuu posle utakmice i da ;pobedu posvećuje "dobrom i plemenitom narodu Egipta i Palestine"..Egipat je u šesnaestini finala savladao Australiju posle izvođenja jedanaesteraca 4:2, nakon što je utakmica završena nerešeno 1:1.

Time je afrička selekcija prvi put u istoriji ostvarila pobedu u nokaut fazi Mundijala. Na društvenim mrežama pojavio se snimak selektora kako optrćava teren s palestinskom zastavom, dok navijači skandiraju "Free, free Palestine". Video je ubrzo postao viralan. Za sada nije poznato da li će Fifa reagovati na gtaj njegov potez. Svetska fudbalska federacija ranije je nastojala da ograniči političke poruke na terenu. Tokom Svetskog prvenstva 2022. pojedinim evropskim