FIFA je na potezu: Selektor Egipta posle pobede nad Australijom izneo palestinsku zastavu

Kurir pre 1 sat
FIFA je na potezu: Selektor Egipta posle pobede nad Australijom izneo palestinsku zastavu

"Srce i duša su mi uz njih", rekao je Hasan u intervjuu posle utakmice i da ;pobedu posvećuje "dobrom i plemenitom narodu Egipta i Palestine"..Egipat je u šesnaestini finala savladao Australiju posle izvođenja jedanaesteraca 4:2, nakon što je utakmica završena nerešeno 1:1.

Time je afrička selekcija prvi put u istoriji ostvarila pobedu u nokaut fazi Mundijala. Na društvenim mrežama pojavio se snimak selektora kako optrćava teren s palestinskom zastavom, dok navijači skandiraju "Free, free Palestine". Video je ubrzo postao viralan. Za sada nije poznato da li će Fifa reagovati na gtaj njegov potez. Svetska fudbalska federacija ranije je nastojala da ograniči političke poruke na terenu. Tokom Svetskog prvenstva 2022. pojedinim evropskim
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Doček koji je podelio region: Hrvati stigli kući posle Mundijala, grmele Tompsonove pesme

Doček koji je podelio region: Hrvati stigli kući posle Mundijala, grmele Tompsonove pesme

Mondo pre 1 sat
Dalić: Ne možemo da primimo onakav gol, sami smo krivi

Dalić: Ne možemo da primimo onakav gol, sami smo krivi

Sport klub pre 32 minuta
Norvežanin koji je poništio gol Hrvatima ne sudi do kraja Mundijala

Norvežanin koji je poništio gol Hrvatima ne sudi do kraja Mundijala

Sputnik pre 1 sat
Kolina nije imao milosti! Ovo je prvi oteran arbitar sa Mundijala! Zbog Hrvata više neće sudijti na Svetskom prvenstvu!

Kolina nije imao milosti! Ovo je prvi oteran arbitar sa Mundijala! Zbog Hrvata više neće sudijti na Svetskom prvenstvu!

Večernje novosti pre 47 minuta
Hrvate će ova poruka zabrinuti, selektor sa aerodroma poručio: "Kraj jedne ere, velike priče..."

Hrvate će ova poruka zabrinuti, selektor sa aerodroma poručio: "Kraj jedne ere, velike priče..."

Telegraf pre 27 minuta
Zlatko Dalić odlazi sa mesta selektora hrvatske reprezentacije, za naslednika odabran Bilić

Zlatko Dalić odlazi sa mesta selektora hrvatske reprezentacije, za naslednika odabran Bilić

Newsmax Balkans pre 1 sat
Pogledajte sramotu sa aerodroma u Zagrebu: Ovako navijači Hrvatske uz Tompsona dočekuju fudbalere sa SP

Pogledajte sramotu sa aerodroma u Zagrebu: Ovako navijači Hrvatske uz Tompsona dočekuju fudbalere sa SP

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoFIFAPalestinaEgipatAustralija

Sport, najnovije vesti »

VIMBLDON UŽIVO Finalista Rolan Garosa ozbiljno preti posle izgubljenog trećeg seta

VIMBLDON UŽIVO Finalista Rolan Garosa ozbiljno preti posle izgubljenog trećeg seta

Nova pre 7 minuta
Legenda postaje novi selektor "vatrenih", veliki udarac za Francusku

Legenda postaje novi selektor "vatrenih", veliki udarac za Francusku

Nova pre 7 minuta
Filipinka šokirala Švjontek, Vimbldon će dobiti novu šampionku

Filipinka šokirala Švjontek, Vimbldon će dobiti novu šampionku

Sportske.net pre 7 minuta
"Ko to ne razume, teško je!" Lionel Skaloni se oglasio posle pobede Argentine na Mundijalu

"Ko to ne razume, teško je!" Lionel Skaloni se oglasio posle pobede Argentine na Mundijalu

Večernje novosti pre 2 minuta
A ko će ostati u Partizanu?

A ko će ostati u Partizanu?

Sportske.net pre 32 minuta