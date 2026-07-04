Kolumbija - Gana: Dobio žuti karton, pa doveo "Kafedžije" u vođstvo

Od najnovijeg Hronološki Dijaz je šutirao sa 20-tak metara, ali golman Zigi brani.

Vode "Kafedžije"! Strelac je Džon Arijas. Arijas je bio sam na drugoj strativi posle centaršuta Luisa Suareza. Neverovatno, ali već posle 13 minuta videli smo dve prinudne izmene zbog povreda, po jednu na obe strane. Marvin Senaja je izašao, a ušao je Alidu Seidu. Džon Arijas iz Kolumbije je prvi upisani u beležnicu francuskog sudije. Umesto Džona Kordobe, u igri je Luis Suarez. Tomas Parti je šutirao sa 20-tak metara, lopta je otišla pored gola. Karlos Keiroš,