Lejkersi poslali Ejtona u Vašington: Dobijaju Hardija i dva pika

Kurir pre 59 minuta
Lejkersi poslali Ejtona u Vašington: Dobijaju Hardija i dva pika

Košarkaški klub Los Anđeles Lejkers poslao je svog igrača Diandrea Ejtona u Vašington u zamenu za Džejdena Hardija.

Lejkersi će trejdovati Ejtona u zamenu za Hardija i dva pika druge runde drafta 2031. i 2032. godine, naveo je danas izvor agencije Asošiejted pres. Ejton, prvi pik na draftu 2018. godine, igrao je za Finiks pet sezona, a dve za Portland. Prošle sezone prešao je u klub iz Los Anđelesa i u proseku je u 72 utakmice postizao 12,5 poena i imao je osam skokova. U poslednje tri sezone Vizardsi su pobedili u samo 50 utakmica, ali pojačavaju ekipu, nakon što su Trej Jang i
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