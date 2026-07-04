Mesiju poništen rekord i istorijsko dostignuće: Da li je ovo kontroverzna odluka? Evo šta se desilo

Kurir pre 6 minuta
Mesiju poništen rekord i istorijsko dostignuće: Da li je ovo kontroverzna odluka? Evo šta se desilo

Branilac titule fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Majamiju posle produžetaka pobedila Zelenortska Ostrva 3:2, nakon što je posle regularnog dela utakmice bilo 1:1.

Argentina je povela u 29. minutu golom Lionela Mesija, a izjednačio je Deroj Duarte u 59. minutu. Novo vođstvo Argentini doneo je Lisandro Martines u 92. minutu, a izjednačio je atraktivnim golom Sidni Lopes Kabral u 103. minutu. Argentina je pobedila autogolom Dinija Boržeša u 111. minutu, koga je lopta pogodila posle šuta Kristijana Romera. I upravo je ovaj peti gol na meču izazvao jednu kontroverzu. U prvi mah se činilo da je gol postigao Kristijano Romero, koji
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