"Mladi čuvari tradicije 2026" prijem za učesnike omladinskog kampa u Kruševcu

Kurir pre 39 minuta
"Mladi čuvari tradicije 2026" prijem za učesnike omladinskog kampa u Kruševcu

U Kruševcu je otvoren omladinski kamp „Mladi čuvari tradicije“ 2026, u okviru projekta Kabineta ministarstva bez portfelja zaduženog da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom i Grada Kruševca.

Cilj kampa je okupljanje mladih iz dijaspore i regiona kako bi kroz druženje, edukaciju i upoznavanje kulturno – istorijskog nasleđa Srbije jačali veze sa svojom maticom. U Gradskoj upravi, za više od 130 učesnika je priređen prijem. U prepunoj Mozaik sali, reči dobrodošlice uputio im je gradonačelnik Ivan Manojlović, koji je naglasio poseban značaj održavanja kampa u vreme Vidovdana, praznika grada Kruševca. - Vi ste najbolji ambasadori Srbije u svetu. Vaša
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