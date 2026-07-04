Odjekuju snažne eksplozije u Putinovom rodnom gradu! Ukrajinski dronovi bruje iznad "Pitera", pogođen važan strateški objekat! (foto/video)

Ukrajinska vojska je, prema navodima ruskih Telegram kanala, u ranim jutarnjim satima 4. jula izvela napad na Sankt Peterburg, pri čemu je pogođen naftni terminal u tom gradu.

Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju guste oblake crnog dima i požar koji se uzdižu iz lučkog područja grada, gde se nalazi Naftni terminal Sankt Peterburg u Lenjingradskoj oblasti. Prema pisanju nezavisnih ruskih medija, oko 6:30 časova po lokalnom vremenu u gradu su se čule eksplozije, dok su stanovnici prijavljivali da su iznad regiona uočeni ukrajinski dronovi dugog dometa. Ruski zvaničnici saopštili su da je tokom noći iznad