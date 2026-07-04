Odjekuju snažne eksplozije u Putinovom rodnom gradu! Ukrajinski dronovi bruje iznad "Pitera", pogođen važan strateški objekat! (foto/video)

Kurir pre 33 minuta  |  Kyiv Independent/Preneo: V.M.)
Odjekuju snažne eksplozije u Putinovom rodnom gradu! Ukrajinski dronovi bruje iznad "Pitera", pogođen važan strateški objekat…

Ukrajinska vojska je, prema navodima ruskih Telegram kanala, u ranim jutarnjim satima 4. jula izvela napad na Sankt Peterburg, pri čemu je pogođen naftni terminal u tom gradu.

Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju guste oblake crnog dima i požar koji se uzdižu iz lučkog područja grada, gde se nalazi Naftni terminal Sankt Peterburg u Lenjingradskoj oblasti. Prema pisanju nezavisnih ruskih medija, oko 6:30 časova po lokalnom vremenu u gradu su se čule eksplozije, dok su stanovnici prijavljivali da su iznad regiona uočeni ukrajinski dronovi dugog dometa. Ruski zvaničnici saopštili su da je tokom noći iznad
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Peskov: Ako Zelenski želi da dođe u Rusiju, Kremlj to pozdravlja; Rusija tvrdi da je zauzela Konstantinovku, Ukrajinci…

Peskov: Ako Zelenski želi da dođe u Rusiju, Kremlj to pozdravlja; Rusija tvrdi da je zauzela Konstantinovku, Ukrajinci demantuju

RTS pre 42 minuta
UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski i Tramp razgovarali telefonom; Peskov: Ako Zelenski želi u Rusiju, Kremlj to pozdravlja

UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski i Tramp razgovarali telefonom; Peskov: Ako Zelenski želi u Rusiju, Kremlj to pozdravlja

RTV pre 53 minuta
Zelenski i Tramp razgovarali telefonom

Zelenski i Tramp razgovarali telefonom

Telegraf pre 57 minuta
Paklena noć na Krimu, poluostrvo u plamenu! Brutalan udar ukrajinskih dronova spržio vojni aerodrom i ključni terminal…

Paklena noć na Krimu, poluostrvo u plamenu! Brutalan udar ukrajinskih dronova spržio vojni aerodrom i ključni terminal, odjekuju eksplozije!

Kurir pre 5 sati
Zelenski traži od Merca dodatne isporuke raketa za sisteme Patriot

Zelenski traži od Merca dodatne isporuke raketa za sisteme Patriot

Serbian News Media pre 7 sati
Zelenski traži od Merca dodatne isporuke raketa za sisteme Patriot

Zelenski traži od Merca dodatne isporuke raketa za sisteme Patriot

Pravo u centar pre 7 sati
Ukrajina tokom noći izvela veliki napad dronovima na Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast

Ukrajina tokom noći izvela veliki napad dronovima na Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast

Insajder pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijapožarRat u Ukrajiniruska vojska

Svet, najnovije vesti »

Još nije kasno da se deluje: Autorski tekst Emanuela Makrona i Tedrosa Gebrejesusa o zaštiti dece od toksičnog digitalnog…

Još nije kasno da se deluje: Autorski tekst Emanuela Makrona i Tedrosa Gebrejesusa o zaštiti dece od toksičnog digitalnog okruženja

Danas pre 8 minuta
„Sve podseća na 1991, a ljudi krive Putina“: Kriza goriva prerasta u socijalnu, rejting predsednika Rusije najniži za osam…

„Sve podseća na 1991, a ljudi krive Putina“: Kriza goriva prerasta u socijalnu, rejting predsednika Rusije najniži za osam godina

Danas pre 1 sat
Erdogan: Izrael ne sme da poremeti sporazum između SAD i Irana

Erdogan: Izrael ne sme da poremeti sporazum između SAD i Irana

Danas pre 3 sata
U Francuskoj prvi pacijent izlečen od ebole

U Francuskoj prvi pacijent izlečen od ebole

Danas pre 3 sata
Kako je Amerika pokoravala svet

Kako je Amerika pokoravala svet

Danas pre 3 sata