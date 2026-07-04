Pojačane mere bezbednosti u Meksiko Sitiju: Četiri osobe poginule u proslavi plasmana Meksika

Kurir pre 1 sat
Pojačane mere bezbednosti u Meksiko Sitiju: Četiri osobe poginule u proslavi plasmana Meksika

Meksičke vlasti udvostručiće mere bezbednosti i ograničiti broj posetilaca kod spomenika poznatog kao Anđeo nezavisnosti i u zoni za navijače u Meksiko Sitiju, uoči utakmice protiv Engleske, nakon što su četiri osobe poginule tokom proslave pobede u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.

Gradonačelnica Meksiko Sitija Klara Brugada rekla je da će ulaz na Trg nezavisnosti, odnosno kod spomenika poznatog kao Anđeo biti besplatan, ali da će iz bezbednosnih razloga broj posetilaca biti ograničen. Fudbalska reprezentacija Meksika igraće u noći između nedelje i ponedeljka u 2.00 protiv Engleske, u osmini finala Svetskog prvenstva. Desetine hiljada Meksikanaca proslavile su na ulicama prvi plasman u nokaut fazu reprezentacije posle nekoliko decenija, nakon
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