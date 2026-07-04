Prvi intervju Stefana Cekića nakon pobede! Ishvalio mentora, a Desingerica otkrio kako je izgledao njegov put do trijumfa: Osporavali su ga celo takmičenje...

Stefan Cekić je pobednik " Pinkovih zvezda", a njegov mentor tokom takmičenja bio je Dragomir Despić Desingerica, koji nije krio ponos zbog uspeha svog kandidata.

Nakon proglašenja pobednika, novopečeni šampion je zajedno sa svojim mentorom govorio za medije o pobedi, ali i o izazovima i sputavanju kroz koje je prošao tokom takmičenja. - Koliko košta ovo, bajo, da odmah utopimo, da uložimo u karijeru? - našalio se Desingerica gledajući pobednički trofej. Vidno raspoložen zbog velikog uspeha svog kandidata, Desingerica je poručio da je od početka verovao u Cekićev trijumf. Desinger je tata igrice! Ja nisam ovo ni zamišljao