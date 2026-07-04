Rusi odgovorili Zelenskom: Ako predsednik Ukrajine želi sastanak sa Putinom, neka dođe u Moskvu

Kremlj je odgovorio na izjavu predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskogda je spreman da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Konstantinovki, pokušavajući tako da demantuje vest da je ovaj grad u potpunosti pod ruskom kontrolom. "Ako gospodin Zelenski na taj način izražava spremnost da dođe u Rusku Federaciju, mi to pozdravljamo. Ali želimo da vas podsetimo da je Putin govorio o svojoj spremnosti da ga primi u Moskvi. Na kraju krajeva, Moskva, a ne