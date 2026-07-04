Selektor Maroka analizirao meč sa Kanadom: Iskoristili smo prostor koji su nam ostavili

Kurir pre 1 sat
Selektor Maroka analizirao meč sa Kanadom: Iskoristili smo prostor koji su nam ostavili

"To je utakmica Svetskog prvenstva i to su teški mečevi u kojima se timovi bore za goli život.

Reagovali smo veoma dobro u drugom poluvremenu na duge lopte i u duelima", rekao je Uahbi. "Moram da priznam da je Kanada bila impresivna, odigrali su vrhunski meč. To za nas nije bilo iznenađenje, ali smo u drugom poluvremenu uspeli da iskoristimo prostor koji su nam ostavili i to je bio ključ", dodao je on. Fudbalska reprezentacija Maroka prvi je četvrtfinalista Svetskog prvenstva, pošto je danas u osmini finala u Hjustonu pobedila Kanadu sa 3:0. Dva gola za
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