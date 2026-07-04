Selektor Skaloni: Ovo je Argentina... Ako to ne razumeš, teško je...

Kurir pre 5 sati
Selektor Skaloni: Ovo je Argentina... Ako to ne razumeš, teško je...

Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Skaloni izjavio je da njegova ekipa nikada ne odustaje, posle pobede nad Zelenortskim Ostrvima posle produžetaka i plasmana u osminu finala Svetskog prvenstva i pohvalio je afričku ekipu, rekavši da je odlična. "Bila je to zaista teška utakmica, ali uvek treba gledati ono pozitivno.

Ovaj tim nikada ne odustaje. Moram da odam priznanje i našem protivniku, istina je da, kada ljudi kažu da ne postoje laki protivnici, danas su Zelenortska Ostrva pokazala da su odlična ekipa", rekao je Skaloni za sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa). Branilac titule fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Majamiju posle produžetaka pobedila Zelenortska Ostrva 3:2, nakon što je posle regularnog dela
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