Tramp i Putin razgovarali telefonom: Rus Amerikancu čestitao praznik, pričali o kraju rata u Ukrajini, sukobu u Iranu, saradnji... Evo detalja

Američki i ruski predsednici Donald Tramp i Vladimir Putin obavili su telefonski razgovor tokom kojeg su razgovarali o sukobu u Ukrajini, situaciji oko Irana i izgledima za obnavljanje bilateralnih veza, rekao je pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov.

Razgovor je obavljen u subotu, dok su Sjedinjene Države obeležavale 250. godišnjicu Deklaracije o nezavisnosti. Prema rečima Ušakova, Putin je lično čestitao Trampu i američkom narodu, nakon što je dan ranije poslao zvaničnu poruku Beloj kući, preneo je RT. Lideri su razgovarali o sukobu u Ukrajini, uključujući i kontekst Trampovog planiranog učešća na samitu NATO-a u Turskoj 7. i 8. jula, rekao je Ušakov. Prema rečima Kremlja, američki predsednik je ponovo