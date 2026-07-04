U braku je sa atraktivnom pevačicom, zaprosio ju je na roštiljijadi u Leskovcu! Evo ko je Stefan Cekić, pobednik “Pinkovih zvezda”

Pevač Stefan Cekić, kojeg je publika poslednjih 10 meseci svake nedelje gledala u muzičkom takmičenju Pinkove zvezde, pobedio je večeras u velikom finalu i osvojio novčanu nagradu od 30.000 evra.

Stefanova publika je večeras bila najglasnija u studiju, što je rezultiralo i najvećim brojem glasova, a nakon proglašenja, videlo se olakšanje na njenogom licu, ali i radost njegovog mentora - Dragomira Despića Desingerice. Iste sekunde kada je voditelj Ognjen Amidžić pročitao njegovo ime, na binu je uletela publika i digla Stefana. Stefan Cekić dolazi iz Leskovca i prepoznatljiv je po svojoj neverovatnoj energiji i neobičnom spoju koji je napravio izborom