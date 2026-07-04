“Bezbednosno interesantno lice” iz Beograda uhapšeno u NS: Deset puta izbegao smrt, 67 krivičnih prijava, više poternica……

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, Grupe za borbu protiv droga, u sinhronizovanoј akciјi uhapsili su N.

A. (1981) iz Beograda, za koјim јe po nalozima nadležnih sudova i policiјskih uprava na teritoriјi Republike Srbiјe bilo raspisano više potraga i poternica. Kako pišu beogradski mediji, u pitanju je Nenad Alajbegović, zvani Alibeg, koji je uhapšen u trafici u koju su upali policajci u civilu i oborili ga. Blic napominje da je Alajbegović višestruki povratnik sa debelim krivičnim dosijeom koji je godinama robijao zbog oružja, droge i nasilja. Za njim su tragali