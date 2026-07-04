Ima 24 godine, a ženu zaprosio na Roštiljijadi u Leskovcu: Ko je Stefan Cekić, pobednik Pinkovih zvezda? (foto)

Mondo pre 5 sati  |  Dragana Tomašević
Ima 24 godine, a ženu zaprosio na Roštiljijadi u Leskovcu: Ko je Stefan Cekić, pobednik Pinkovih zvezda? (foto)

Pevač Stefan Cekić, kojeg je publika poslednjih 10 meseci svake nedelje gledala u muzičkom takmičenju Pinkove zvezde, pobedio je večeras u velikom finalu i osvojio novčanu nagradu od 30.000 evra.

Stefanova publika je večeras bila najglasnija u studiju, što je rezultiralo i najvećim brojem glasova, a nakon proglašenja, videlo se olakšanje na njenogom licu, ali i radost njegovog mentora - Dragomira Despića Desingerice. Iste sekunde kada je voditelj Ognjen Amidžić pročitao njegovo ime, na binu je uletela publika i digla Stefana. Pogledajte ove scene: Stefan Cekić dolazi iz Leskovca i prepoznatljiv je po svojoj neverovatnoj energiji i neobičnom spoju koji je
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