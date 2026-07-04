Kilijan Mbape spasao Francusku na Mundijalu: Možda baš i nisu moćni koliko su svi mislili

Francuska je drugi tim u četvrtfinalu Mundijala 2026, pošto je Kilijan Mbape pogodio sa bele tačke i tako iskoristio praktično jedinu pravu šansu koju je njegov tim imao na meču protiv Paragvaja.

Reprezentacija iz Južne Amerike fantastično je zatvorila sve prilaze svom golu i samo je trenutak nemašnje - kada je Gomez oborio Barkolu - uticao na ishod ove utakmice. Bila je to najslabija utakmica Francuske na ovom turniru. Izostala je kreativnost na koju smo navikli, ofanzivci koje je Didije Dešan poslao na teren nisu mogli da se rastrče, a Paragvajci su u svakom trenutku znali šta treba da rade. Kako je vreme odmicalo, Francuska je postajala sve nervoznija.