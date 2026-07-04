"Nećemo se blamirati, daćemo milion evra": Crna Gora nudi nagradu za informacije o krimi grupama

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je da su pokrenute procedure za raspisivanje novčanih nagrada za informacije koje bi mogle pomoći u borbi protiv organizovanog kriminala, navodeći da će iznos nagrade biti milion evra.

Šćepanović je, gostujući u emisiji “Minula neđelja” na Aplus televiziji rekao da Uprava policije neće javno saopštavati imena kriminalnih grupa na koje se mere odnose. "Pokrenuo sam procedure za raspisivanje nagrada. Neću otkriti imena ko su članovi kriminalnih grupa. Nećemo se blamirati kao pojedine države i daćemo milion evra za nagradu", rekao je Šćepanović. On očekuje da će se na taj način ohrabriti građani da pomognu bezbednosnom sektoru. "Videćemo da li ima