Ovo ste propustili noćas na SP: Mesi gledao sat i samo čekao kraj, Zelenortska Ostrva mu napravila pakao

Argentina - Zelenortska Ostrva 3:2, autogolom defanzivca autsajera Dinija Boržesa tek u 116. minutu.

Malo ko je verovao da će debitant na Svetskom prvenstvu cele noći mučiti prvaka sveta, ali upravo to se dogodilo. Pogledajte autogol odluke, za pobedu branioca titule i za njegov plasman u osminu finala, gde ga čeka Egipat u Atlanti 7. jula (utorak) u 18 časova prema vremenu u Srbiji. Centrirao je Leo Mesi, glavom je šutirao Kristijan Romero, a da lopta nije pogodila Boržesa i ušla u gol izvesno je da bi meč otišao u penale. Posle meča FIFA je poništila Mesiju