Srbin (38) uhapšen u Crnoj Gori: Bio na Interpolovoj poternici, evo za šta se sve tereti (video)

Državljanin Srbije koji se nalazi na interpolovoj potrenici uhapšen je danas u Beranama u Crnoj Gori, saopštio je tim za odnose sa javnošču podgoričkog Interpola.

Službenici NCB Interpol Podgorica - FAST tima za međunarodne ciljane potrage su, u saradnji sa policijskim službenicima Odeljenja bezbednosti Berane, nakon sprovedenog ciljanog traganja i precizne razmjene informacija, u Beranama locirali i lišili slobode lice državljanina Srbije N.L. (38) iz Kragujevca, koga potražuje NCB Interpol Beograd, navodi se u saopštenju. NCB Interpol Beograd je raspisao međunarodnu poternicu za N. L. radi obezbeđenja njegovog prisustva u