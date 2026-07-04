Uživo, Paragvaj - Francuska: Najveći favorit Mundijala nije stvorio ni šansu

Mondo pre 24 sata  |  Dušan Ninković
Uživo, Paragvaj - Francuska: Najveći favorit Mundijala nije stvorio ni šansu

Pratimo drugi deo meča između Paragvaja i Francuske.

U prvom delu nismo videli mnogo, zbog dobro organizovane odbrane tima koji je pred početak susreta predstavljen kao autsajder. Potrudićemo se da što pre zaboravimo ovaj prvi deo meča Paragvaja i Francuske. Nijedna prava prilika, bez šuta u okvir gola, bez moći na koju smo navikli od Francuza... Izvela je Francuska sedam kornera i pet puta šutirala ka golu Paragvaja, ali je opšti utisak da je tim iz Južne Amerike uspeo da zatvori sve prilaze svom golu. Na drugoj
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