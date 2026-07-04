Veleobrt oko Isaka Bonge: 7,5 miliona evra sve menja, ovo je njegova nova destinacija

Nemački reprezentativac Isak Bonga je platio obeštećenje od 700.000 evra i napustio Partizan, a uskoro ćemo saznati koja će biti njegova sledeća destinacija u Evroligi.

Kako prenosi španski " Encestando", Real Madrid nudi Bongi trogodišnji ugovor vredan približno 7,5 miliona evra. MVP finala prošlogodišnjeg Evropskog prvenstva je imao važeći ugovor sa crno-belima na još godinu dana, a postojala je i NBA klauzula. Ipak, Bongu ćemo i dalje gledati na evropskim terenima i sve je blizu ozvaničenja. Barselona je takođe bila zainteresovana za njegovo dovođenje i bila je spremna da plati klauzulu, a u celoj priči se spominjao