Vremenska prognoza za 4. jul: Svežiji vikend, temperatura do 30 stepeni

Mondo pre 3 sata  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza za 4. jul: Svežiji vikend, temperatura do 30 stepeni

Prema vremenskoj prognozi za subotu 4. jul 2026. godine, biće toplo rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od 17 do 22 stepena uz slabije lokalne pljuskove.

Maksimalna dnevna od 23 do 29 stepeni. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći slabiji vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 36 stepeni. Jutarnja će biti oko 12 stepeni uz moguće slabije i izolovane pljuskove sa grmljavinom. Prema vremenskoj prognozi za nedelju 5. jul, biće pretežno oblačno, u Vojvodini sunčano i toplo. Najniža temperatura od 17 do 22 stepena, a najviša od 23 do
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