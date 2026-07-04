ANEM: Milioni na medijskim konkursima za tek osnovane portale koji već krše kodeks

Medijski izdavač Zaple Media Group ove godine na do sada završenim konkursima za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja dobio je ukupno 16,2 miliona dinara ili oko 138.000 evra, saopštila je Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM), navodeći da je to pokazala analiza koju je uradila.

Projekti ove kompanije podržani su u Užicu, Požegi, Vojvodini, Aranđelovcu, Majdanpeku, Aleksincu, Bajinoj Bašti i na konkursu Ministarstva informisanja i telekomunikacija za internet medije na kojem su dobili sufinansiranje za sedam projekata u iznosu od 4,9 miliona dinara. Podržani su njihovi sajtovi Užice oglasna tabla, Drina info, Stara Pazova uživo, Srbija na istoku, Glas Aranđelovca, Snaga juga i Palanačke vesti, od kojih je većina u trenutku raspisivanja