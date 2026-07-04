Na današnji dan, 4. jul: Rođena Đina Lolobriđida, umrla Marija Kiri

N1 Info pre 21 minuta  |  Beta
Na današnji dan, 4. jul: Rođena Đina Lolobriđida, umrla Marija Kiri
Na današnji dan dogodilo se: 1190. Engleski kralj Ričard Lavljeg Srca i francuski kralj Filip II krenuli su u Treći krstaški rat. Njima se u tom ratu pridružio i nemačko-rimski car Fridrih I Barbarosa. 1631. U Parizu je otvorena agencija za zapošljavanje, prva u svetu. 1753. Rođen je francuski pronalazač Žan Pjer Fransoa Blanšar, koji je 1785. s Džonom Džefrisom prvi preleteo kanal Lamanš balonom. 1776. Na Kontinentalnom kongresu u Filadelfiji potpisana je američka
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