U Novom Sadu uhapšen muškarac za kojim je bilo raspisano više potraga i poternica

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su N.

A. (45) iz Beograda, za kojim je po nalozima nadležnih sudova i policijskih uprava u Srbiji bilo raspisano više potraga i poternica, saopštio je MUP. Prilikom hapšenja kod osumnjičenog je pronađen pištolj sa metkom u cevi, dok su pretresom pronađeni pancir, 17 komada pištoljske municije kalibra 7,65 milimetara, jedan puščani metak kalibra 7,62 milimetra, digitalna vagica sa tragovima bele praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, kao i falsifikovana