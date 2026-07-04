Vučić: Slučaj "zvučni top" će dobiti sudski epilog, tužilaštvo će upoznati javnost o tome

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će slučaj o navodonoj simulaciji zvučnog topa dobiti svoj sudski epilog i da će tužilaštvo o tome upoznati javnost.

Kazao je i da će na predstojećim izborima biti "dobra utakmica", a "u međuvremenu moramo da usvojimo sve ODIHR-ove preporuke i primenimo". "Mnogo opasne stvari su radili, mnogo loše stvari za našu zemlju i sve su slagali. Dobiće to svoj sudski epilog i sve drugo, nemam nikakve sumnje u to, to je kada zemlji želite loše i ne pitate za cenu da biste se dočepali vlasti", naveo je Vučić. Podsetimo, Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu pokrenulo je istragu sredinom