Održan skup podrške studentu Andreju Tanku u Pančevu

Održan je skup „Ne sme biti mira za vlast“, koji studenti u blokadi organizovali u znak podrške kolegi sa Elektrotehničkog fakulteta Andreju Tanku.

Okupljanje je počelo danas oko 18 časova ispred policijske uprave u Pančevu. Građanima se obratio rektor Vladan Đokić. Ceo govor rektora možete pročitati ovde. Kako je navela reporterka N1, skupu je prisustvovala i rektorka Univerziteta umetnosti Mirjana Nikolić. Nakon protestne šetnje, održani su govori ispred Osnovnog suda u Pančevu, a prisutnima su se obratili profesor ETF-a Peđa Mihailović, rektor Vladan Đokić a na samom kraju i student Andrej Tanko, čiji govo