Umalo najveće iznenađenje Mundijala: Argentina posle produžetaka pobedila Zelenortska Ostrva

Argentina je eliminisala borbeni Zelenortska Ostrva u jednoj od najneverovatnijih utakmica nokaut faze Svetskog prvenstva u novijoj istoriji.

Argentina je slavila posle produžetaka rezultatom 3:2. Posle prvih 90 minuta bilo je 1:1. Lionel Mesi je otvorio goleadu u prvom poluvremenu, da bi Derou Duarte izjednačio i odveo utakmicu u produžetke. Argentina je povela sa 2:1 golom Lisandra Martineza, da bi ponovo, u prvom produžetku, Zelenortska Ostrva izjednačili golom Sidnija Lopesa Kabrala. Njegov gol je sigurno u užoj konkurenciji za gol turnira. Konačan rezultat 3:2 postavio autogolom Dini Boržeš u 111.