(Foto) U Novom Sadu uhapšen muškarac za kojim je bilo raspisano više potraga i poternica

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, iz Grupe za borbu protiv droga, u sinhronizovanoj akciji uhapsili su N. A. (44) iz Beograda, za kojim je po nalozima nadležnih sudova i policijskih uprava na teritoriji Srbije bilo raspisano više potraga i poternica.

Kako se navodi u sapštenju MUP, prilikom hapšenja, policija je kod osumnjičenog pronašla pištolj sa metkom u cevi. Daljim pretresom otkriveni su pancir, 17 komada pištoljske municije kalibra 7,65 milimetara, jedan puščani metak kalibra 7,62 milimetra, digitalna vagica sa tragovima bele praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, kao i falsifikovana vozačka dozvola. Foto: MUP Srbije Foto: MUP Srbije Protiv N. A. biće podneta krivična prijava zbog sumnje da