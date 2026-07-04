Prevozio neregistrovane suplemente vredne više od 4,5 miliona dinara: Uhapšen muškarac (28)

Muškarac S. R. (28) iz Prištine uhapšen je u Vranju zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Naime, policijski službenici su u vozilu kojim je upravljao osumnjičeni pronašli i privremeno oduzeli veću količinu neregistrovanih suplemenata bez potrebne dokumentacije i dokaza o poreklu, a koje je nabavio radi dalje prodaje. Kako je saopšteno iz MUP, suplementi su ukupne vrednosti od oko 4.651.200 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden u nadležno tužilaštvo.