Uhapšen muškarac (41) iz Prokuplja, osumnjičen je da je ubio majku (69) u porodičnoj kući

Policija u Prokuplju uhapsila je M. S. (41) zbog sumnje da je ubio majku (69), saopšteno je iz Policijske uprave iz tog grada.

Sumnja se da je M. S. oštrim predmetom zadao majci povredu u predelu vrata, nakon čega je preminula. Kako se navodi u saopštenju PU Prokuplje, osumnjičenom je određeno zadržavanje 48 sati. Uz krivičnu prijavu M. S. biće priveden nadležnom tužilaštvu.