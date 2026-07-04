Uhapšen muškarac (41) iz Prokuplja, osumnjičen je da je ubio majku (69) u porodičnoj kući

Newsmax Balkans pre 4 sati  |  Newsmax Balkans
Uhapšen muškarac (41) iz Prokuplja, osumnjičen je da je ubio majku (69) u porodičnoj kući

Policija u Prokuplju uhapsila je M. S. (41) zbog sumnje da je ubio majku (69), saopšteno je iz Policijske uprave iz tog grada.

Sumnja se da je M. S. oštrim predmetom zadao majci povredu u predelu vrata, nakon čega je preminula. Kako se navodi u saopštenju PU Prokuplje, osumnjičenom je određeno zadržavanje 48 sati. Uz krivičnu prijavu M. S. biće priveden nadležnom tužilaštvu.
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Sin ubio majku u selu Nova Božurna kod Prokuplja

Sin ubio majku u selu Nova Božurna kod Prokuplja

N1 Info pre 1 sat
Požar kod naplatne rampe, otežan saobraćaj

Požar kod naplatne rampe, otežan saobraćaj

Prokuplje press pre 1 sat
Više tužilaštvo: osumnjičeni će sutra biti saslušan

Više tužilaštvo: osumnjičeni će sutra biti saslušan

Prokuplje press pre 1 sat
Sin ubio majku

Sin ubio majku

Prokuplje press pre 1 sat
Ubio majku, pa sam pozvao policiju

Ubio majku, pa sam pozvao policiju

Prokuplje press pre 1 sat
Osamnaestogodišnjak nastradao u Blacu

Osamnaestogodišnjak nastradao u Blacu

Prokuplje press pre 1 sat
Policija pronašla zakopano telo u Staroj Pazovi, uhapšeno dvoje

Policija pronašla zakopano telo u Staroj Pazovi, uhapšeno dvoje

Sputnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoProkuplje

Hronika, najnovije vesti »

(Foto) Alibeg ima više života od mačke! Ko je uhapšeni bivši vođa "Zabranjenih": Krcat dosije, preživeo 10 atentata, uhvaćen…

(Foto) Alibeg ima više života od mačke! Ko je uhapšeni bivši vođa "Zabranjenih": Krcat dosije, preživeo 10 atentata, uhvaćen sa lažnim papirima

Blic pre 8 minuta
Sin ubio majku u selu Nova Božurna kod Prokuplja

Sin ubio majku u selu Nova Božurna kod Prokuplja

N1 Info pre 1 sat
Požar kod naplatne rampe, otežan saobraćaj

Požar kod naplatne rampe, otežan saobraćaj

Prokuplje press pre 1 sat
Dečaci uhapšeni u piceriji u Beogradu: Policija ih zatekla na delu, u džepovima im našli dokaz!

Dečaci uhapšeni u piceriji u Beogradu: Policija ih zatekla na delu, u džepovima im našli dokaz!

Kurir pre 1 sat
Više tužilaštvo: osumnjičeni će sutra biti saslušan

Više tužilaštvo: osumnjičeni će sutra biti saslušan

Prokuplje press pre 1 sat