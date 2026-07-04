Vučić obilazi radove kod Bezdana na deonici Bački Breg-SrpskaCrnja "Osmeha Vojvodine"

Newsmax Balkans pre 13 minuta
Vučić obilazi radove kod Bezdana na deonici Bački Breg-SrpskaCrnja "Osmeha Vojvodine"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove kod Bezdana na izgradnji deonice brze saobraćajnice "Osmeh Vojvodine" od Bačkog Brega do Srpske Crnje.

Zajedno sa Vučićem u obilasku su i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, ministarka gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor preduzeća Putevi Srbije Zoran Drobnjak, ambasador Azerbejdžana Kamil Kasijev i predstanici kompanije Azvirt. Ukupna dužina brze saobraćajnice IB reda, granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) - Sombor - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Novi Bečej - Kikinda - granični prelaz sa Rumunijom (Srpska
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Vučić obilazi radove kod Bezdana na deonici Bački Breg-Srpska Crnja "Osmeha Vojvodine"

Vučić obilazi radove kod Bezdana na deonici Bački Breg-Srpska Crnja "Osmeha Vojvodine"

Euronews pre 18 minuta
Vučić obilazi radove kod Bezdana na deonici Bački Breg-Srpska Crnja "Osmeha Vojvodine"

Vučić obilazi radove kod Bezdana na deonici Bački Breg-Srpska Crnja "Osmeha Vojvodine"

RTV pre 8 minuta
Vučić o "Osmehu Vojvodine": Od suštinskog značaja za ekonomski napredak ovog dela Srbije

Vučić o "Osmehu Vojvodine": Od suštinskog značaja za ekonomski napredak ovog dela Srbije

Blic pre 8 minuta
Vučić obilazi radove kod Bezdana na deonici brze saobraćajnice "Osmeh Vojvodine"

Vučić obilazi radove kod Bezdana na deonici brze saobraćajnice "Osmeh Vojvodine"

RTS pre 8 minuta
Uživo, predsednik Srbije kreću radovi na ”Smajliju” 11.000 hektara i sa dva sektora Vučić u obilasku radova na izgradnji…

Uživo, predsednik Srbije kreću radovi na ”Smajliju” 11.000 hektara i sa dva sektora Vučić u obilasku radova na izgradnji deonice Bački Breg - Srpska Crnja (foto, video)

Dnevnik pre 3 minuta
Od Kule do Bogojeva biće građena nova brza saobraćajnica: U toku izrada tehničke dokumentacije

Od Kule do Bogojeva biće građena nova brza saobraćajnica: U toku izrada tehničke dokumentacije

Ekapija pre 33 minuta
Vučić danas obilazi radove na izgradnji deonice Bački Breg - Srpska Crnja: "Osmeh Vojvodine" biće dug 185,5 kilometara, imaće…

Vučić danas obilazi radove na izgradnji deonice Bački Breg - Srpska Crnja: "Osmeh Vojvodine" biće dug 185,5 kilometara, imaće 32 mosta

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićMaja GojkovićVojvodinaPredsednik SrbijeBačkaRumunijaKikindaPutevi SrbijeZoran DrobnjakVrbasSrbobranAzerbejdžanSomborBečejMađarskaAleksandar Sofronijević

Društvo, najnovije vesti »

Uslovna sloboda

Uslovna sloboda

Peščanik pre 13 minuta
Vučić obilazi radove kod Bezdana na deonici Bački Breg-Srpska Crnja "Osmeha Vojvodine"

Vučić obilazi radove kod Bezdana na deonici Bački Breg-Srpska Crnja "Osmeha Vojvodine"

Euronews pre 18 minuta
Vučić obilazi radove kod Bezdana na deonici Bački Breg-Srpska Crnja "Osmeha Vojvodine"

Vučić obilazi radove kod Bezdana na deonici Bački Breg-Srpska Crnja "Osmeha Vojvodine"

RTV pre 8 minuta
Kauboji, partizani i mitovi o srpsko-američkom (ne)prijateljstvu

Kauboji, partizani i mitovi o srpsko-američkom (ne)prijateljstvu

Velike priče pre 8 minuta
Radikalski Bolivud

Radikalski Bolivud

Peščanik pre 23 minuta