Vučić obilazi radove kod Bezdana na deonici Bački Breg-SrpskaCrnja "Osmeha Vojvodine"
Newsmax Balkans pre 13 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove kod Bezdana na izgradnji deonice brze saobraćajnice "Osmeh Vojvodine" od Bačkog Brega do Srpske Crnje.
Zajedno sa Vučićem u obilasku su i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, ministarka gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor preduzeća Putevi Srbije Zoran Drobnjak, ambasador Azerbejdžana Kamil Kasijev i predstanici kompanije Azvirt. Ukupna dužina brze saobraćajnice IB reda, granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) - Sombor - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Novi Bečej - Kikinda - granični prelaz sa Rumunijom (Srpska