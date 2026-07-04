Burna noć u Beogradu: Teško povređen mladić, pao s kamiona, tri saobraćajke s lakše povređenima

Nova pre 40 minuta
Burna noć u Beogradu: Teško povređen mladić, pao s kamiona, tri saobraćajke s lakše povređenima

Mlađi muškarac, radnik "Gradske čistoće", teško je povređen kada je pao s kamiona noćas, prevezen je u Urgentni centar, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći agenciji Beta.

Nesreća se desila oko 2:50, u Ulici borskoj, u Rakovici. Služba Hitne pomoći je intervenisala i kod tri saobraćajne nezgode, nije bilo teških povreda, dva osobe prevezene su u Urgentni centar. Ukupno je noćas intervenisala 128 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvnih problema i to aritmije i pritiska. Na javnim mestima je bilo 37 intervencija, značajnim delom usled alkoholisanosti sugrađana.
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