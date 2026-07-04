FOTO, VIDEO Hiljade demonstranata protiv AfD-a u Erfurtu, izbili sukobi sa policijom

Hiljade protivnika nemačke krajnje desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AFD) protestuju danas u Erfurtu, gde se održava dvodnevna godišnja konvencija stranke uoči regionalnih izbora, javlja agencija Rojters.

Agencija AP javila je da je ispred mesta gde se konvencija održava došlo do manjih sukoba demonstranata sa policijom u opremi za razbijanje demonstracija. Demonstranti iz sindikata, grupa civilnog društva i levičarskih stranaka došli su iz svih delova zemlje, a primetno je prisustvo velikog broja policajaca iz cele Nemačke, javlja Rojters. Demonstracije se održavaju u gradu Erfurtu i njegovoj okolini, a policija procenjuje da na njima učestvuje oko 15.000 ljudi.