FOTO, VIDEO Hiljade demonstranata protiv AfD-a u Erfurtu, izbili sukobi sa policijom

Nova pre 1 sat
FOTO, VIDEO Hiljade demonstranata protiv AfD-a u Erfurtu, izbili sukobi sa policijom

Hiljade protivnika nemačke krajnje desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AFD) protestuju danas u Erfurtu, gde se održava dvodnevna godišnja konvencija stranke uoči regionalnih izbora, javlja agencija Rojters.

Agencija AP javila je da je ispred mesta gde se konvencija održava došlo do manjih sukoba demonstranata sa policijom u opremi za razbijanje demonstracija. Demonstranti iz sindikata, grupa civilnog društva i levičarskih stranaka došli su iz svih delova zemlje, a primetno je prisustvo velikog broja policajaca iz cele Nemačke, javlja Rojters. Demonstracije se održavaju u gradu Erfurtu i njegovoj okolini, a policija procenjuje da na njima učestvuje oko 15.000 ljudi.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Pripadnici Antife pokušali da blokiraju kongres AfD-a, sukobi s policijom

Pripadnici Antife pokušali da blokiraju kongres AfD-a, sukobi s policijom

Euronews pre 4 minuta
Nemačka: Demonstranti pokušali da blokiraju kongres AfD-a, sukobi s policijom (FOTO)

Nemačka: Demonstranti pokušali da blokiraju kongres AfD-a, sukobi s policijom (FOTO)

Insajder pre 29 minuta
Demonstranti u Nemačkoj pokušali da blokiraju kongres AfD-a, sukobili se s policijom

Demonstranti u Nemačkoj pokušali da blokiraju kongres AfD-a, sukobili se s policijom

NIN pre 14 minuta
Incident u Nemačkoj: Demonstranti pokušali da blokiraju kongres AfD-a, sukobi s policijom

Incident u Nemačkoj: Demonstranti pokušali da blokiraju kongres AfD-a, sukobi s policijom

Telegraf pre 24 minuta
U Erfurtu hiljade demonstranata protiv Alternative za Nemačku

U Erfurtu hiljade demonstranata protiv Alternative za Nemačku

Serbian News Media pre 1 sat
(FOTO) U Nemačkoj hiljade demonstranata protestuje protiv stranke AfD

(FOTO) U Nemačkoj hiljade demonstranata protestuje protiv stranke AfD

N1 Info pre 2 sata
„Nećemo tolerisati ovo“: Hiljade demonstranata protiv Alternative za Nemačku

„Nećemo tolerisati ovo“: Hiljade demonstranata protiv Alternative za Nemačku

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersSindikatNemačkaIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Dva slučaja groznice Zapadnog Nila potvrđena u Severnoj Makedoniji

Dva slučaja groznice Zapadnog Nila potvrđena u Severnoj Makedoniji

Insajder pre 4 minuta
Pripadnici Antife pokušali da blokiraju kongres AfD-a, sukobi s policijom

Pripadnici Antife pokušali da blokiraju kongres AfD-a, sukobi s policijom

Euronews pre 4 minuta
Prvih 50 dana posle Orbana: Može li se promeniti država koja je promenila samu sebe?

Prvih 50 dana posle Orbana: Može li se promeniti država koja je promenila samu sebe?

Radio 021 pre 4 minuta
Nemačka: Demonstranti pokušali da blokiraju kongres AfD-a, sukobi s policijom (FOTO)

Nemačka: Demonstranti pokušali da blokiraju kongres AfD-a, sukobi s policijom (FOTO)

Insajder pre 29 minuta
Pokret Bravo: Deo centra u Novom Sadu ostao bez struje tokom prve večeri Džez festivala

Pokret Bravo: Deo centra u Novom Sadu ostao bez struje tokom prve večeri Džez festivala

N1 Info pre 59 minuta