MUNDIJAL UŽIVO Svi žele da se slikaju sa Mesijem, odjeci najlepše bajke i Japanac koji peva hit Halida Bešlića

Nova pre 57 minuta
MUNDIJAL UŽIVO Svi žele da se slikaju sa Mesijem, odjeci najlepše bajke i Japanac koji peva hit Halida Bešlića

Vreme je za 24. dan Mundijala, a to znači i početak osmine finala.

Nakon što je završena prva nokaut runda, stvari se još više zahuktavaju jer odmah kreće osmina finala. Prvi na teren izlaze domaćini Kanađani protiv sjajnog Maroka koji traži drugo uzastopno četvrtfinale, a taj meč počinje u 19.00. Nakon toga gledamo prvog favorita za titulu Francuze koji u 23.00 treba da potvrde status apsolutnog favorita protiv selekcija Paragvaja koja je napravila najveću senzaciju eliminacijom Nemačke. Svet i dalje priča o herojskom otporu i
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Mbape i Francuska na putu ka četvrtfinalu – Paragvaj želi još jedan veliki skalp Južnoamerikanci sanjaju još jednu senzaciju…

Mbape i Francuska na putu ka četvrtfinalu – Paragvaj želi još jedan veliki skalp Južnoamerikanci sanjaju još jednu senzaciju, dok "Trikolori" žele da potvrde status prvog favorita Mundijala!

Hot sport pre 1 sat
MUNDIJAL UŽIVO: Nastavlja se ubrzan ritam, seča sudija

MUNDIJAL UŽIVO: Nastavlja se ubrzan ritam, seča sudija

Sport klub pre 1 sat
Nikola je čudo: "Srbija ovakvog igrača nije imala 20 godina"

Nikola je čudo: "Srbija ovakvog igrača nije imala 20 godina"

B92 pre 2 sata
Kadeti Srbije na korak od finala Svetskog prvenstva - protivnik domaćin Turska (RTS 3, 20.00)

Kadeti Srbije na korak od finala Svetskog prvenstva - protivnik domaćin Turska (RTS 3, 20.00)

RTS pre 3 sata
Kanada i Maroko otvaraju osminu finala Svetskog prvenstva (RTS 1, 19.00)

Kanada i Maroko otvaraju osminu finala Svetskog prvenstva (RTS 1, 19.00)

RTS pre 3 sata
Francuska nastavlja put ka "boginji", sledeća prepreka je Paragvaj (RTS 1, 23.00)

Francuska nastavlja put ka "boginji", sledeća prepreka je Paragvaj (RTS 1, 23.00)

RTS pre 3 sata
Kakav otac takav sin: Kutlaj "izrešetao" Francuze i zakazao meč sa Srbijom VIDEO

Kakav otac takav sin: Kutlaj "izrešetao" Francuze i zakazao meč sa Srbijom VIDEO

B92 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MundijalMarokoKanadaNemačka

Sport, najnovije vesti »

Kraj saradnje - Bonga platio za rastanak sa Partizanom

Kraj saradnje - Bonga platio za rastanak sa Partizanom

RTS pre 17 minuta
Tek što je otišao, a Partizan bi odmah da ga vraća: Bibras Natho velika želja velikana iz Humske!

Tek što je otišao, a Partizan bi odmah da ga vraća: Bibras Natho velika želja velikana iz Humske!

Hot sport pre 17 minuta
Šok! Miljenik grobara platio da ode iz Partizana! Klub se odmah oglasio, navijači nisu želeli da dođe do ovog rastanka!

Šok! Miljenik grobara platio da ode iz Partizana! Klub se odmah oglasio, navijači nisu želeli da dođe do ovog rastanka!

Kurir pre 12 minuta
Bonga platio i otišao iz Partizana! Ostaje u Evroligi

Bonga platio i otišao iz Partizana! Ostaje u Evroligi

Sport klub pre 27 minuta
Partizan ostao bez još jedne važne karike: Bonga platio i otišao

Partizan ostao bez još jedne važne karike: Bonga platio i otišao

Sputnik pre 7 minuta