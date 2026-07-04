MUNDIJAL UŽIVO Svi žele da se slikaju sa Mesijem, odjeci najlepše bajke i Japanac koji peva hit Halida Bešlića

Vreme je za 24. dan Mundijala, a to znači i početak osmine finala.

Nakon što je završena prva nokaut runda, stvari se još više zahuktavaju jer odmah kreće osmina finala. Prvi na teren izlaze domaćini Kanađani protiv sjajnog Maroka koji traži drugo uzastopno četvrtfinale, a taj meč počinje u 19.00. Nakon toga gledamo prvog favorita za titulu Francuze koji u 23.00 treba da potvrde status apsolutnog favorita protiv selekcija Paragvaja koja je napravila najveću senzaciju eliminacijom Nemačke. Svet i dalje priča o herojskom otporu i