Novi trejd u NBA: Lejkersi povukli neočekivan potez, ostali bez nekadašnjeg prvog pika

Nova pre 6 sati
Novi trejd u NBA: Lejkersi povukli neočekivan potez, ostali bez nekadašnjeg prvog pika

Los Anđeles Lejkersi poslali su Diandrea Ejtona u Vašington u zamenu za Džejdena Hardija.

Lejkersi će trejdovati Ejtona u zamenu za Hardija i dva pika druge runde drafta 2031. i 2032. godine. Ejton, prvi pik na draftu 2018. godine, igrao je za Finiks pet sezona, a dve za Portland. Prošle sezone prešao je u klub iz Los Anđelesa i u proseku je na 72 utakmice postizao 12,5 poena i imao osam skokova. U poslednje tri sezone Vizardsi su pobedili u samo 50 utakmica, ali pojačavaju ekipu, nakon što su Trej Jang i Entoni Dejvis došli prošle sezone, a na
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