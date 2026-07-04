"Predsednik obilazi radove na deonici brze saobraćajnice kod Bezdana, iste one koju su naprednjaci dosad već tri puta svečano otvarali i obilazili"

Nova pre 1 sat
"Predsednik obilazi radove na deonici brze saobraćajnice kod Bezdana, iste one koju su naprednjaci dosad već tri puta svečano…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi radove na deonici brze saobraćajnice “Osmeh Vojvodine” kod Bezdana, iste one koju su naprednjaci dosad već triput svečano otvarali i obilazili. Ako ovako nastave, imaćemo više otvaranja nego metara završenog puta", navodi u izjavi Sonja Petreš, predsednica gradskog odbora Stranke slobode i pravde Sombor.

Kako dodaje, kada završe sa fotografisanjem, "gospoda naprednjaci" bi mogli predsednika da povedu do somborske bolnice, one kojoj je još 2019. godine obećano 20 miliona evra. "Tamo nema vrpci za sečenje, reflektora, ali ni lepih kadrova, samo razvaljena bolnička odeljenja i Somborci koje su zdravstveni problemi promorali da se tiskaju u čekaonicama i po velikim vrućinama borave u bolničkim sobama koje često nemaju ni klime", naglašava Sonja Petreš, predsednica
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