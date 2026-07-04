Prokupčanin zaklao majku na spavanju: Zlostavljao je celog života

Mirko S. (41) iz prokupačkog sela Nova Božurna uhapšen je zbog sumnje da je noćas na podmukao način u njihovoj porodičnoj kući ubio svoju majku G.S. (69).

Majka i sin živeli su sami, a prema svedočenju komšija i rodbine, u ovoj porodici je bilo puno problema jer je Mirko odavno krenuo stranputicom. "Nebrojeno puta sam ga prijavljivala policiji jer je tukao majku. I na mene je nasrtao. Niko ništa nije preduzimao dok majku noćas nije zaklao i to na spavanju. Nemam više šta da kažem", rekla je vidno uznemirena ova Prokupčanka. Ni komšije ove porodice za Mirka nemaju nijednu lepu reč. "U toj kući nikad nije bilo mira,