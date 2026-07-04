Skandal na dočeku hrvatskih fudbalera, Tompsonove pesme se ređale jedna za drugom

Nova pre 4 sati
Skandal na dočeku hrvatskih fudbalera, Tompsonove pesme se ređale jedna za drugom

Fudbaleri Hrvatske sleteli su u Zagreb u subotu oko 15 časova i nekoliko hiljada navijača ih je dočekalo.

Ni ovoga puta nije moglo da prođe bez skandala. Pesme Marka Perkovića Tompsona ređale su se jedna za drugom, kako prenose hrvatski mediji. Inače, pesma Marka Perkovića Tompsona bogate su ustaškim motivima i često se čuju kada se u Hrvatskoj slavi uspeh sportista. Hrvati jesu ovoga puta zaustavljeni u šesnaestini finala Svetskog prvenstva, što je najlošiji rezultat u poslednja tri šampionata sveta, ali se i na ovaj rezultat gleda kao na uspeh u Hrvatskoj. Podsećamo,
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