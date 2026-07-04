U Bratuncu obeležena 34. godišnjica stradanja Srba srednjeg Podrinja i Birča

Nova pre 13 sati
U Bratuncu obeležena 34. godišnjica stradanja Srba srednjeg Podrinja i Birča

U Bratuncu je danas obeležena 34. godišnjica početka stradanja 3.267 vojnika i civila iz srednjeg Podrinja i Birča tokom rata u Bosni i Hercegovini (BiH).

Komemoraciji pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide" su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske (RS), predstavnici vladajućih i opozicionih stranaka u ovom bosanskohercegovačkom entitetu, predstavnici Srbije i Crne Gore, ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov, kao i predstavnik SAD. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije je služio parastos u porti Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu. Predsednik RS Siniša Karan rekao je rekao u govoru
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